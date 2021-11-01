МХАТ имени Горького может навсегда отказаться от приглашения актрисы Ольги Бузовой в свои спектакли. Кроме того, там могут прекратить ставить постановки с «патриотическим» и «сталинистским» содержанием. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источники.

По их данным, на полном отказе от услуг Ольги Бузовой настаивает новый генеральный директор МХАТа Владимир Кехман.

«Все, что связано с хайпом, все эти приглашения Бузовой, подобные вещи Кехмана очень раздражают. Он требует от худрука театра Эдуарда Боякова немедленно прекратить подобные вещи», — уточнили собеседники.

Ранее МХАТ заявил, что в отмене спектакля «Чудесный грузин» виновата Ольга Бузова, которая должна была в нем участвовать. По мнению пресс-службы театра, телеведущая и певица слишком поздно начала рекламировать постановку.

При этом к тому моменту, когда «Чудесного грузина» официально отменили, Бузова провела рекламу спектакля в своих социальных сетях. В результате все билеты на спектакль были проданы. Решение отменить «Чудесного грузина» удивило Бузову. Она прокомментировала этот поступок МХАТа в своем Instagram, пожелав театру продавать билеты на все спектакли так же, как это происходит на постановках, в которых они принимает участие.