Культура 02 марта 2024, 05:58 «Мастер и Маргарита» собрал в российском прокате 2 млрд рублей РИА «Новости»

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Картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» собрала более двух миллиардов рублей в российском прокате. Об этом сообщили на сайте Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

«Общие сборы — 2 003 905 580 рублей», — сказано в публикации.

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При этом в день премьеры фильм собрал более 57 миллионов рублей, а в начале февраля сумма сборов составила уже один миллиард рублей. «Мастер и Маргарита» стала четвертой отечественной картиной 2024 года, которая смогла достичь таких рекордных сборов.

Ранее аналитики «Мегафона» проанализировали мобильный интернет-трафик в московских локациях из книги Михаила Булгакова. По их словам, выход новой экранизации вызвал новую волну интереса к таким местам, как дом Грибоедова, «Нехорошая квартира» и Патриаршие пруды.

При этом народный артист СССР Олег Басилашвили раскритиковал новую экранизацию романа, хотя признался, что он его не смотрел, а только прочитал рецензии о том, как снимали и монтировали фильм.