Общество 27 февраля 2024, 15:00 Аналитики «МегаФона»: в Москве вырос интерес к локациям из «Мастера и Маргариты» Пресс-служба «МегаФона»

Читать 360tv в

Выход свежей экранизации «Мастера и Маргариты» вызвал новую волну интереса к главным местам событий романа. Об этом сообщили аналитики «МегаФона», изучившие обезличенный мобильный интернет‑трафик в московских локациях из книги Михаила Булгакова.

Со дня премьеры, состоявшейся 25 января, трафик в местах из «Мастера и Маргариты» вырос на 15% относительно допрокатных дней с начала года. Уже на следующий день после выхода фильма спрос на посещение «Нехорошей квартиры», дома Грибоедова и Патриарших прудов подскочил сразу в два раза в сравнении со среднемесячным значением.

Главной точкой притяжения стала «Нехорошая квартира», работающая как музей Булгакова. Ощутить дух «бала сатаны» на Большой Садовой решились в три раза больше поклонников знаменитого романа, чем даже в новогодние праздники.

Второе место занял дом Грибоедова, где в книге размещалось объединение литераторов МАССОЛИТ — эту локацию на Тверском бульваре посещали на 24% чаще. Сейчас в здании находится Литературный институт имени А. М. Горького.

На 22% чаще жители и гости Москвы гуляли в месте судьбоносного разговора поэта Ивана Бездомного, литератора Михаила Берлиоза и Воланда на Патриарших прудах. Это место стало третьим по популярности среди связанных с «Мастером и Маргаритой».

Также поклонники романа Булгакова прошлись по всем наиболее вероятным местам, где жила главная героиня — Маргарита. Например, особняк Саввы Морозова на Спиридоновке, дом Анны Кекушевой на Остоженке и дом Пашкова на Воздвиженке посещали на 20% чаще, чем в обычные дни. Примечательно, что Большой Гнездниковский переулок, где Мастер и Маргарита впервые встретились взглядами, не привлек внимания — в этой локации показатель трафика снизился на 1%.

Также аналитики «МегаФона» выяснили, кто из россиян интересуется булгаковскими местами больше остальных. Первые строчки рейтинга туристов закономерно заняли москвичи и петербуржцы. Вместе с ними ключевые места из произведения Булгакова посещали путешественники из Дагестана, Чечни, Самары, Ростова‑на‑Дону, Саратова, Нижнего Новгорода, Пензы, Екатеринбурга и их областей.