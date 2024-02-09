Культура 09 февраля 2024, 03:03 Сыгравший Воланда Басилашвили раскритиковал новую экранизацию романа Актер Басилашвили заявил, что не тратил время на просмотр «Мастера и Маргариты»

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Народный артист СССР Олег Басилашвили, который сыграл Воланда в мини-сериале «Мастер и Маргарита», не будет смотреть новую экранизацию романа. Об этом он заявил изданию «Абзац».

«Я не смотрел новую версию „Мастера и Маргариты“. Я предварительно прочел множество рецензий о том, как смонтирован этот фильм, как снят», — заявил он.

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Басилашвили сделал вывод, что новый фильм является самостоятельным художественным произведением и точно не относится к писателю Михаилу Булгакову. Артист решил не тратить время на просмотр картины.

Ранее активисты «Зова народа» потребовали занести в список экстремистов и террористов режиссера новой экранизации «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина. Активисты призвали возбудить дело против него за распространение недостоверной информации о ВС России. Поводом для этого послужили посты культурного деятеля в социальных сетях.