Машков развеял мифы об отношениях Олега Табакова и Елены Прокловой

Художественный руководитель Московского театра Табакова Владимир Машков недовольно прокомментировал слухи о странных отношениях народного артиста СССР Олега Табакова и актрисы Елены Прокловой. На вопрос о возможных домогательствах актера он раздраженно ответил, что не слышал ничего подобного, написал Пятый канал.

«Я не слышал ничего такого, ни про какие отношения. Понятия не имею, о чем речь. Вы знаете, на некоторые вещи психофизически даже не могу обратить внимания», — ответил Машков в интервью блогеру Надежде Стрелец.

Ранее заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова в шоу «Секрет на Миллион» признавалась, что в юности до нее якобы домогался известный актер, который преследовал ее и издевался над ней в течение двух лет. Имя своего обидчика Проклова не назвала, но намекнула на то, кто это был. Тогда поклонники актрисы решили, что речь идет об Олеге Табакове, который скончался в 2018 году.

Позже бывшая студентка режиссера Елена Антоненко заявляла, что Табаков приставал к девушкам на курсах. По ее словам, часто от действий девушек по отношению к руководителю зависела их карьера.