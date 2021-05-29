Бывшая ученица обвинила Табакова в домогательствах к студенткам

Бывшая студентка режиссера Олега Табакова Елена Антоненко заявила, что он приставал к девушкам на курсе. По словам актрисы, отчасти от его действий пострадала и она.

О домогательствах со стороны Табакова Антоненко рассказала в беседе с «Комсомольской правдой», комментируя скандальное признание Елены Прокловой о том, что когда ей было 15 лет, ее растлил известный актер. По косвенным признакам стало понятно, что речь идет об Олеге Табакове. Хотя имя Проклова не назвала.

«Это был не единичный случай, когда Табаков домогался молоденьких девочек. Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. Если не делали по-его, он мог сломать карьеру», — заявила Антоненко.

По ее словам, она была на хорошем счету на курсе у Табакова, но при поступлении во МХАТ с ней произошел неприятный эпизод.

«Он мне сказал: „Я ничего делать не буду, просто покажи мне свою сисечку“. И я убежала оскорбленная. У нас на курсе все считали, что у него был роман с нашей сокурсницей, 16-летней Олей Т. Возможно, история, схожая с [рассказом] Прокловой», — рассказала актриса.

Антоненко добавила, что когда эта сокурсница отвергла режиссера, он отчислил ее с формулировкой «за профнепригодность».

Скандальное признание Проклова сделала в эфире шоу «Секрет на миллион». После этого она подверглась волне критики. Многие ей не поверили. Позже Проклова объяснила — рассказала о домогательствах в 15-летнем возрасте, чтобы «уберечь девочек от средневековья», сообщало Nation News.