Little Big представили песню на Евровидение. Фанаты ее уже слышали

Группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант», наконец, презентовала песню, с которой поедет на песенный конкурс Евровидение-2020, который состоится 12–16 мая в голландском Роттердаме. Премьера должна была состояться еще 9 марта, но ее по неизвестным причинам перенесли.

Композиция получила название «Uno» — и фанаты уже слышали отрывок из нее 7 марта. Тогда неизвестный «слил» несколько секунд песни на YouTube, но группа отрицала, что это песня для Евровидения.

Лидер группы Илья Прусикин еще до премьеры рассказывал, что эту композицию сочиняли не для конкурса. Она появилась спонтанно, во время отдыха. Коллектив хотел попробовать что-то новое, «кардинально противоположное». Получилась композиция в стиле рок или метал-рок.

По словам Прусикина, на рассмотрение Первого канала свою песню они отправили ради шутки 2 марта. Им неожиданно ответили, что именно Little Big будет представлять Россию на конкурсе и попросили до 9 марта записать песню и снять клип.

Солист группы попросил слушателей не возлагать на коллектив больших надежд и не считать Little Big панацеей. По его словам, давление и ответственность очень высоки.

«Поддерживайте нас, но не надейтесь так на победу, не нагнетайте… Нам это весело, по приколу, но мы не знаем, выиграем мы или нет, и возлагать такие надежды на нас не надо», — сказал он.

На Евровидении-2020 группы выступит в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек. Текущий состав коллектива — Илья (Ильич) Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская.