Это не диско: Little Big рассказали, какой будет песня для Евровидения

Little Big придумали песню, с которой выступят на Евровидении, во время отдыха. Композицию музыканты сочиняли не для конкурса. По своему стилю она больше походит на рок- или металл-диско.

Подробности о песне группа рассказала в эфире радиостанции NRJ. Лидер коллектива Илья Прусикин заявил, что написана она довольно спонтанно и в новом для Little Big формате.

«Мы ее придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать в январе. <…> Это рок-диско, металл-диско», — пояснил Прусикин. По его словам, композиция не похожа на диско: музыканты постарались превратить ее в нечто «кардинально противоположное».

Представят песню уже 12 марта в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Изначально премьера была назначена на 9 марта, но ее перенесли по неизвестным причинам. Информацию о композиции уже передали в Европейский вещательный союз.

Евровидение в 2020 году принимает голландский Роттердам. Конкурс запланирован на май. Россию на нем представит рейв-коллектив из Санкт-Петербурга Little Big. Он появился в 2013 году.