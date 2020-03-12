«Движений будет два, они не новые»: зритель «Вечернего Урганта» рассказал о номере Little Big до премьеры

Первый канал анонсировал, что группа Little Big представит премьеру своей песни для конкурса Евровидение в эфире «Вечернего Урганта» 12 марта. Сейчас программу уже сняли, и зрители в студии смогли частично увидеть то, чего ждет без преувеличения весь мир. Первыми подробностями с «360» поделился один из них.

Зритель, который пожелал остаться неизвестным, рассказал «360», что людям в студии так и не показали полный номер. Однако им удалось увидеть несколько движений танца группы, а также услышать разговор солистов с Ургантом. Илья Прусикин, уточнил собеседник, в жизни еще больше заряжает энергией, чем с экрана.

«До того как нас впустили, прошло минут 10. На самой программе были два солиста, а остальных при общении не было. Мы видели, как они вышли, и все. Когда мы подошли, они песню уже записали и выходили», — рассказал зритель.

Little Big пообещали зрителям Европы «вирусный танец» — полностью соответствующий их фирменному стилю.

«Руками-ногами двигали — ну, в стиле Little Big. Движений, они сказали, будет два — и они не новые. Просто чуть-чуть, возможно, приукрашенные, но ничего невероятно нового, чего никто не видел», — подчеркнул собеседник «360».

В интервью Little Big рассказали, что отправили песню на рассмотрение Первого канала ради шутки

«Они рассказали, что это было по приколу. Они отправили песню где-то 2 марта, и им пришел ответ, мол, вы едете на Евровидение, с вас песня и клип. И вот они сделали песню и клип, отправили — и теперь прошла презентация», — отметил зритель.

В разговоре с Ургантом группа порассуждала и о своей популярности в Европе, подчеркнул собеседник «360». Участники Little Big уверены, что это поможет им в конкурсе — Европа их обожает.