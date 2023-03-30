Знаменитости 30 марта 2023, 12:23 Лия Ахеджакова окончательно ушла из театра «Современник» Актриса Лия Ахеджакова написала заявление об увольнении и ушла из театра «Современник» РИА «Новости»

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Актриса Лия Ахеджакова написала заявление по собственному желанию об уходе из театра «Современник». Она решила остаться в России и продолжить гастролировать, сообщил Telegram-канал «Новая газета»*.

Актриса рассказала журналистам, что уволилась 10 марта, через месяц после отмены всех спектаклей со своим участием на сцене «Современника». Она решила продолжать гастролировать.

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Недавно Лия Ахеджакова выступила в спектакле по пьесе Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин» на Кипре и получила несколько предложений по другим проектам. Актриса предупредила, что переезжать из России не планирует.

Осенью 2022 года из репертуара театра, в котором она проработала с 1977 года, убрали постановку «Первый хлеб», а затем — «Игру в джин». Директор «Современника» Юрий Кравец сказал, что получил много жалоб на ее выступления и гражданскую позицию.

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина напомнила, что Ахеджакова выступала в государственном театре, но в течение нескольких лет осуждала политику России.

* Издание «Новая газета» лишили свидетельства о регистрации СМИ.