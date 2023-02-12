Культура 12 февраля 2023, 12:44 Отстраненной из «Современника» Ахеджаковой напомнили, почему россияне не хотят видеть ее Депутат Госдумы Стенякина: Ахеджакова методично уничтожала народную любовь к себе Кинопоиск

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Депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила, что отстраненная от репертуара «Современника» актриса Лия Ахеджакова годами методично уничтожала народную любовь к себе своими высказываниями против России. Об этом парламентарий сказала в эфире программы «Место встречи» на НТВ.

«Я не вижу здесь никаких заговоров. Ахеджакова сама наступательно, из года в год, добивалась такой реакции от граждан своей страны», — заявила депутат.

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Стенякина напомнила, что «Современник» — это государственный театр и зритель вправе требовать, кого хочет или не хочет видеть. При этом никто из театра Ахеджакову не уволил, уточнила депутат. По ее словам, актриса вполне может играть на коммерческих площадках.

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Ранее председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой поддержал исключение Ахеджаковой из репертуара «Современника». По его мнению, вряд ли актрисе удастся продолжить карьеру.