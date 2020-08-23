«Комнату Данилы Багрова» предложили взять в аренду в Москве

Именно в этом помещении снимался эпизод из кинокартины, утверждает владелец жилплощади. По сюжету, Багров жил в той комнате, как только перебрался в Москву.

Жилплощадь расположена рядом с метро «Динамо». Арендовать комнату можно за 15 тысяч рублей в месяц. Платить за коммунальные услуги придется самостоятельно. В комнате сделан ремонт, стоит новая мебель, есть два санузла и большая общая кухня. Рядом с домом — большой двор, где установлена спортивная площадка.

В мае 2019 года художник Слава Птрк нарисовал в Москве граффити со сценой из фильма «Брат-2». Однако вместо актеров он изобразил героев диснеевского мультфильма «Черный Плащ». «Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим», — подписал он свое работу.

«Брат 2» — криминальный фильм 2000 года. Главную роль исполнил Сергей Бодров-младший. За 20 лет фильм обрел всенародную славу. О съемках фильма в США — в материале «360».

В связи с круглой датой после выхода боевика на экраны актеры и создатели киноленты ответили на вопрос «В чем сила?».