«Брат-2» и Америка. Как снимали культовый фильм в США 20 лет назад

Первый канал показал фильм «Брат-2» и наложил на финальные титры видео протестов в США. Продюсер фильма никаких претензий не высказал, ну а мы вспоминаем, как проходили съемки в Штатах.

В воскресенье на Первом канале показали фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Эфир был приурочен к 20-летию второй части. При этом телеканал заменил финальные титры «Брата» кадрами беспорядков из США, которые устраивают на некоторых массовых акциях против полицейского произвола и расовой дискриминации.

В частности, под песню «Последнее письмо» («Гудбай, Америка») группы «Наутилус Помпилиус» зрителям показали, как американцы громят все вокруг: переворачивают и жгут автомобили, вламываются в магазины, в то время как полицейские бьют демонстрантов дубинками и въезжают на машине в толпу людей. Видеонарезку погромов показывали чуть больше минуты, после чего на канале началась новостная программа «Время».

«Главные ценности „свободного мира“ трещат под ударами полицейских дубинок, горят в огне разграбленных магазинов, тонут в ярости бескомпромиссного противостояния», — говорится в начале сюжета передачи «Время».

Продюсер фильма Сергей Сельянов рассказал сайту «Газета.ru», что крупные каналы получают право на использование картин, а то есть ничего не нарушают. Тем более премьера состоялась много лет назад.

А пока пользователи удивляются такому повороту событий на «Первом», мы вспомним как на самом деле проходили съемки в США. Ниже — концовка и титры «Брата-2», который показал Первый канал. Пользователь посчитал, что это «вандализация».

Первые вызовы

За 20 лет фильм «Брат-2» обрел всенародную славу. Но создание картины протекало не без проблем — когда все уже было готово к началу съемок, проект фактически лишился бюджета.

«У меня на тот момент было, кажется, девять потенциальных партнеров, готовых, и я бы даже сказал, желающих, поучаствовать в процессе деньгами. <…> Но в последний момент все они внезапно отказались. Каждый по своим причинам. Я их сейчас называть не буду, скажу только, что они были действительно уважительными», — сказал продюсер Сергей Сельянов, отметив, что до сих пор не может вспомнить, откуда взял часть денег.

Создание образа Данилы Багрова для художника по костюмам Надежды Васильевой оказалось вызовом. Она видела в персонаже черты и человека, который ради близкого и своих убеждений сделает что угодно, и сказочного Ивана, который пошел за счастьем и победил трехголового змея.

Немаловажную роль в отражении этого образа сыграл свитер Багрова. Между прочим, Васильева нашла его на распродаже в секонд-хенде за 35 рублей.

Источник фото: кадр из фильма «Брат-2»

Съемочный процесс

Сначала «Брат-2» должен был стать трилогией: события последовательно разворачивались бы в Петербурге, Москве и США. Но Балабанов, по словам Васильевой, не любил растягивать процесс, поэтому фильмы про столицу и Америку решили объединить.

«Брат-2» открыл новые грани для российского кино. Например, впервые в отечественном фильме появился эпизод от первого лица — это была перестрелка с бандитами в клубе Metro. Причем снята она была одним кадром, без монтажа.

В этом эпизоде оператор фильма Сергей Астахов взял в одну руку оружие, а другой держал камеру, положив на плечо. Он вставал на роликовые коньки и снимал в таких условиях, потому что только так можно было добиться плавности движения. То есть рука с пистолетом-пулеметом на видео ниже принадлежит не Багрову, а Астахову.

«Не помню уже, сколько мы потратили на то, чтобы все это отрепетировать, но отсняли сцену полностью всего за час. И ушло на это всего два дубля. Могли бы обойтись и одним, но в какой-то момент у нас немного запутался американский пиротехник — нажал не на ту кнопку на пульте, так что оказалось, что последнего бандита я „застрелил“ еще до того, как въехал в комнату», — вспомнил Астахов.

В США съемочной группе «Брата-2» помогали американцы. Несмотря на высокий профессионализм, даже они не могли соорудить простой самопал, который стреляет горящими опилками. Иностранцы удивлялись, как Астахов кустарным способом сделал это оружие, а он занимался этим в детстве.

Некоторые актеры чем-то пожертвовали, чтобы создать вошедшую в историю картину. Так, Дарья Юргенс, сыгравшая проститутку Дашу-Мерилин, обрила голову наголо по требованию режиссера.

Кадр из фильма «Брат-2»/ Источник фото: YouTube/Graham Phillips

В «Брате-2» есть эпизод, где Багрова сбивает автомобиль американки Лизы Джеффри. В этом моменте девушка должна была остановить машину в определенном месте, но сцена никак не получалась. Тогда Астахов предложил оставить автомобиль на месте и работать только камерой. В момент наезда на Багрова люди сзади приподнимали стоящую машину, создавая эффект резкого торможения, а достоверности момента удалось достичь с помощью камеры.

Во время съемочного процесса Сергею Бодрову сломали два ребра. Это произошло в сцене, где три темнокожих актера бьют Данилу Багрова. Балабанов хотел, чтобы все казалось натуральнее, поэтому попросил их бить сильнее. Наверное, они поняли просьбу слишком буквально.

Съемки эпизода с дракой/Источник фото: YouTube/Кинокомпания «СТВ»

Еще одним любопытным моментом картины была стрельба в туалете ресторана «Метрополь». После выстрелов осколками ранило двух членов съемочной группы.

Несмотря на все сложности во время съемок, в том числе поездки в США, и огромный успех в России, картина не покрыла расходов на производство за счет проката в кинотеатрах. На создание фильма потратили более миллиона долларов, а в прокате выручили только 600 тысяч долларов. Однако основную кассу в то время делали продажи на видеокассетах и фильм стал номером один в списке 50 самых продаваемых картин в 2000 году.