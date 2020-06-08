«Брат-2» и Америка. Как снимали культовый фильм в США 20 лет назад
В воскресенье на Первом канале показали фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Эфир был приурочен к 20-летию второй части. При этом телеканал заменил финальные титры «Брата» кадрами беспорядков из США, которые устраивают на некоторых массовых акциях против полицейского произвола и расовой дискриминации.
В частности, под песню «Последнее письмо» («Гудбай, Америка») группы «Наутилус Помпилиус» зрителям показали, как американцы громят все вокруг: переворачивают и жгут автомобили, вламываются в магазины, в то время как полицейские бьют демонстрантов дубинками и въезжают на машине в толпу людей. Видеонарезку погромов показывали чуть больше минуты, после чего на канале началась новостная программа «Время».
«Главные ценности „свободного мира“ трещат под ударами полицейских дубинок, горят в огне разграбленных магазинов, тонут в ярости бескомпромиссного противостояния», — говорится в начале сюжета передачи «Время».
Продюсер фильма Сергей Сельянов рассказал сайту «Газета.ru», что крупные каналы получают право на использование картин, а то есть ничего не нарушают. Тем более премьера состоялась много лет назад.
А пока пользователи удивляются такому повороту событий на «Первом», мы вспомним как на самом деле проходили съемки в США. Ниже — концовка и титры «Брата-2», который показал Первый канал. Пользователь посчитал, что это «вандализация».
Первые вызовы
За 20 лет фильм «Брат-2» обрел всенародную славу. Но создание картины протекало не без проблем — когда все уже было готово к началу съемок, проект фактически лишился бюджета.
«У меня на тот момент было, кажется, девять потенциальных партнеров, готовых, и я бы даже сказал, желающих, поучаствовать в процессе деньгами. <…> Но в последний момент все они внезапно отказались. Каждый по своим причинам. Я их сейчас называть не буду, скажу только, что они были действительно уважительными», — сказал продюсер Сергей Сельянов, отметив, что до сих пор не может вспомнить, откуда взял часть денег.
Создание образа Данилы Багрова для художника по костюмам Надежды Васильевой оказалось вызовом. Она видела в персонаже черты и человека, который ради близкого и своих убеждений сделает что угодно, и сказочного Ивана, который пошел за счастьем и победил трехголового змея.
Немаловажную роль в отражении этого образа сыграл свитер Багрова. Между прочим, Васильева нашла его на распродаже в секонд-хенде за 35 рублей.
Съемочный процесс
Сначала «Брат-2» должен был стать трилогией: события последовательно разворачивались бы в Петербурге, Москве и США. Но Балабанов, по словам Васильевой, не любил растягивать процесс, поэтому фильмы про столицу и Америку решили объединить.
«Брат-2» открыл новые грани для российского кино. Например, впервые в отечественном фильме появился эпизод от первого лица — это была перестрелка с бандитами в клубе Metro. Причем снята она была одним кадром, без монтажа.
В этом эпизоде оператор фильма Сергей Астахов взял в одну руку оружие, а другой держал камеру, положив на плечо. Он вставал на роликовые коньки и снимал в таких условиях, потому что только так можно было добиться плавности движения. То есть рука с пистолетом-пулеметом на видео ниже принадлежит не Багрову, а Астахову.
«Не помню уже, сколько мы потратили на то, чтобы все это отрепетировать, но отсняли сцену полностью всего за час. И ушло на это всего два дубля. Могли бы обойтись и одним, но в какой-то момент у нас немного запутался американский пиротехник — нажал не на ту кнопку на пульте, так что оказалось, что последнего бандита я „застрелил“ еще до того, как въехал в комнату», — вспомнил Астахов.
В США съемочной группе «Брата-2» помогали американцы. Несмотря на высокий профессионализм, даже они не могли соорудить простой самопал, который стреляет горящими опилками. Иностранцы удивлялись, как Астахов кустарным способом сделал это оружие, а он занимался этим в детстве.
Некоторые актеры чем-то пожертвовали, чтобы создать вошедшую в историю картину. Так, Дарья Юргенс, сыгравшая проститутку Дашу-Мерилин, обрила голову наголо по требованию режиссера.
В «Брате-2» есть эпизод, где Багрова сбивает автомобиль американки Лизы Джеффри. В этом моменте девушка должна была остановить машину в определенном месте, но сцена никак не получалась. Тогда Астахов предложил оставить автомобиль на месте и работать только камерой. В момент наезда на Багрова люди сзади приподнимали стоящую машину, создавая эффект резкого торможения, а достоверности момента удалось достичь с помощью камеры.
Во время съемочного процесса Сергею Бодрову сломали два ребра. Это произошло в сцене, где три темнокожих актера бьют Данилу Багрова. Балабанов хотел, чтобы все казалось натуральнее, поэтому попросил их бить сильнее. Наверное, они поняли просьбу слишком буквально.
Еще одним любопытным моментом картины была стрельба в туалете ресторана «Метрополь». После выстрелов осколками ранило двух членов съемочной группы.
Несмотря на все сложности во время съемок, в том числе поездки в США, и огромный успех в России, картина не покрыла расходов на производство за счет проката в кинотеатрах. На создание фильма потратили более миллиона долларов, а в прокате выручили только 600 тысяч долларов. Однако основную кассу в то время делали продажи на видеокассетах и фильм стал номером один в списке 50 самых продаваемых картин в 2000 году.