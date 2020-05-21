«В чем сила?». Создатели и актеры фильма «Брат-2» дали ответ

Художник-постановщик Александр Гиляревский признался, что ему помогает правда, а в том, чтобы лгать, он не видит смысла.

«Есть правда — она у каждого своя. А есть истина — она одна», — обратил внимание собеседник издания.

В свою очередь актриса Дарья Юргенс, которая запомнилась зрителям ролью проститутки Мэрилин, подчеркнула, что правда есть, и за последние десятилетия представление о ней не изменилось.

«Любовь и правда. Вот в этом только сила, — обозначила она.

Ранее фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша рассказал, как попал в последний фильм Алексея Балабанова «Я тоже хочу». Оказалось, что изначально на роль музыканта рассматривались Вячеслав Бутусов, Сергей Чиграков и Глеб Самойлов.

«А потом боженька сделал мне такой подарок, и я попал в этот фильм. Я ни в коем случае себя не хвалю, но люди часто подходят ко мне и говорят, что я здорово сыграл. Это очень приятно», — поделился артист.