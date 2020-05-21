    21 мая 2020, 18:35

    «В чем сила?». Создатели и актеры фильма «Брат-2» дали ответ

    Артур Блянихов

    В связи с 20-летием выхода боевика Алексея Балабанова «Брат-2» Life.ru выяснил у актеров и создателей картины, в чем, по их мнению, заключается сила.

    Художник-постановщик Александр Гиляревский признался, что ему помогает правда, а в том, чтобы лгать, он не видит смысла.

    «Есть правда — она у каждого своя. А есть истина — она одна», — обратил внимание собеседник издания.

    В свою очередь актриса Дарья Юргенс, которая запомнилась зрителям ролью проститутки Мэрилин, подчеркнула, что правда есть, и за последние десятилетия представление о ней не изменилось.

    «Любовь и правда. Вот в этом только сила, — обозначила она.

    Ранее фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша рассказал, как попал в последний фильм Алексея Балабанова «Я тоже хочу». Оказалось, что изначально на роль музыканта рассматривались Вячеслав Бутусов, Сергей Чиграков и Глеб Самойлов.

    «А потом боженька сделал мне такой подарок, и я попал в этот фильм. Я ни в коем случае себя не хвалю, но люди часто подходят ко мне и говорят, что я здорово сыграл. Это очень приятно», — поделился артист.