ABBA или нет? Фанаты оценили номер Little Big для Евровидения
Группа Little Big презентовала песню Uno, с которой поедет на Евровидение. Фанаты оценили необычный внешний вид участников, напоминающих то ли группу ABBA, то ли латиноамериканскую дискотеку 70-х.
Некоторые вспомнили о классике.
Выступление показали в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В клипе появился и новый участник коллектива.
На бэк-вокале были Флорида Чантурия («Ленинград») и Юрий Музыченко (вокалист The Hatters).
Многих песня Uno зацепила.
Уже начались и официальные поздравления.
Некоторым песня для Евровидения не понравилась. Их тут же стали убеждать, что у них завышенные ожидания.