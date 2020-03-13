ABBA или нет? Фанаты оценили номер Little Big для Евровидения

Некоторые вспомнили о классике.

Выступление показали в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В клипе появился и новый участник коллектива.

На бэк-вокале были Флорида Чантурия («Ленинград») и Юрий Музыченко (вокалист The Hatters).

Многих песня Uno зацепила.

Уже начались и официальные поздравления.

Некоторым песня для Евровидения не понравилась. Их тут же стали убеждать, что у них завышенные ожидания.