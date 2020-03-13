    13 марта 2020, 00:43

    ABBA или нет? Фанаты оценили номер Little Big для Евровидения

    Кирилл Фролов

    Группа Little Big презентовала песню Uno, с которой поедет на Евровидение. Фанаты оценили необычный внешний вид участников, напоминающих то ли группу ABBA, то ли латиноамериканскую дискотеку 70-х.
    ABBA или нет? Фанаты оценили номер Little Big для Евровидения

    Некоторые вспомнили о классике.

    Выступление показали в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В клипе появился и новый участник коллектива.

    На бэк-вокале были Флорида Чантурия («Ленинград») и Юрий Музыченко (вокалист The Hatters).

    Многих песня Uno зацепила.

    Уже начались и официальные поздравления.

    Некоторым песня для Евровидения не понравилась. Их тут же стали убеждать, что у них завышенные ожидания.