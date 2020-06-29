Иммунолог рассказал об опасности открытия кинотеатров

Эксперт уверен, что пока не стоит открывать кинотеатры, так как риск заражения коронавирусом все еще остается.

«Я бы не стал открывать кинотеатры, это не самое важное, что нужно открывать. Нет никакой острой необходимости, можно обойтись без массовых мероприятий, концертов и кинопоказов. Риск заражения вирусом в закрытых помещениях, где есть определенное количество людей, возрастает», — заявил иммунолог.

Зверев уверен, что свободная рассадка и антисептики не помогут защититься от коронавируса, так как социальный контакт все еще останется. Он также отметил, что находиться в маске на протяжении всего сеанса — тяжело.

По словам специалиста, более безопасный вариант — устраивать киносеансы на открытом воздухе.