Кинотеатры не рассчитывают на высокую посещаемость после открытия
Гендиректор «МосКино» Светлана Максимченко обсудила с «Политикой сегодня» сообщение о том, что кинотеатры могут возобновить свою работу уже с середины июля.
Отмечается, что кинозалы готовы принять зрителей при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, персонал должен быть в масках и перчатках, наличие санитайзеров для рук, дезинфекция помещений и разметка на полу для соблюдения социальной дистанции.
Среди других возможных нововведений: получасовые промежутки между сеансами, снижение заполняемости залов, рассадка с соблюдением дистанции и бесконтактная проверка билетов.
«Безусловно, в первое время работа кинотеатров будет затратной. Мы пока не рассчитываем на высокую посещаемость — многие по разным причинам не позволят себе посещать кинотеатры, а количество сеансов и заполняемость залов будут ограничены.