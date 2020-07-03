Кинотеатры не рассчитывают на высокую посещаемость после открытия

Отмечается, что кинозалы готовы принять зрителей при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, персонал должен быть в масках и перчатках, наличие санитайзеров для рук, дезинфекция помещений и разметка на полу для соблюдения социальной дистанции.

Среди других возможных нововведений: получасовые промежутки между сеансами, снижение заполняемости залов, рассадка с соблюдением дистанции и бесконтактная проверка билетов.

«Безусловно, в первое время работа кинотеатров будет затратной. Мы пока не рассчитываем на высокую посещаемость — многие по разным причинам не позволят себе посещать кинотеатры, а количество сеансов и заполняемость залов будут ограничены.