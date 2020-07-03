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    03 июля 2020, 19:56

    Кинотеатры не рассчитывают на высокую посещаемость после открытия

    Артур Блянихов

    Гендиректор «МосКино» Светлана Максимченко обсудила с «Политикой сегодня» сообщение о том, что кинотеатры могут возобновить свою работу уже с середины июля.

    Отмечается, что кинозалы готовы принять зрителей при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, персонал должен быть в масках и перчатках, наличие санитайзеров для рук, дезинфекция помещений и разметка на полу для соблюдения социальной дистанции.

    Среди других возможных нововведений: получасовые промежутки между сеансами, снижение заполняемости залов, рассадка с соблюдением дистанции и бесконтактная проверка билетов.

    «Безусловно, в первое время работа кинотеатров будет затратной. Мы пока не рассчитываем на высокую посещаемость — многие по разным причинам не позволят себе посещать кинотеатры, а количество сеансов и заполняемость залов будут ограничены.