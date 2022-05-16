Кинотеатр во Владивостоке расторг контракт с арендатором из-за пиратского «Бэтмена»

Кинотеатр «Москва» во Владивостоке досрочно расторг контракт с арендатором, предположительно, устроившим пиратские показы фильмов «Бэтмен» и «Соник — 2 в кино» под названиями «Летучая мышь» и «Синий ежик — 2». Об этом управляющий кинотеатра сообщил РИА «Новости».

СМИ ранее писали, что кинотеатр «Москва» во Владивостоке анонсировал показы загадочных кинолент под названиями «Летучая мышь» и «Синий ежик — 2» с постерами, на которых угадывались очертания силуэта супергероя из комиксов и персонажей экранизации виртуальной игры про супер-ежика Соника. Сообщалось, что в «Москве» уже успели провести первые пиратские показы блокбастеров, официальную премьеру которых в РФ отложили на неопределенный срок.

Кинокомпания Warner Bros. отменила показы нового «Бэтмена» в России за день до премьеры. Позднее компания объявила, что перестанет выпускать свои проекты в российский прокат. Причиной стала ситуация на Украине. Аналогичные решения приняли и другие компании, в том числе The Walt Disney.