The Walt Disney потерял почти 200 миллионов долларов после ухода из России

Потери компании The Walt Disney из-за решения покинуть российский рынок составят около 195 миллионов долларов. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на отчет компании.

Американская корпорация The Walt Disney объявила о приостановке своей коммерческой деятельности в России 11 марта, написала газета «Известия».

Компания владеет телевизионным каналом Disney, а также журналами Disney Cruise Lin и National Geographic, сообщил RT.

Также The Walt Disney объявлял, что не будет давать в прокат российским кинотеатрам свои картины. Позднее к этому решению присоединились компании Paramount, Universal Pictures, Sony и Warner Brothers.

Таким образом, российские зрители не увидели в кинотеатрах такие блокбастеры, как «Морбиус» с Джаредом Лето, «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия» с Бенедиктом Камбербэтчем.