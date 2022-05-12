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    12 мая 2022, 15:38

    The Walt Disney потерял почти 200 миллионов долларов после ухода из России

    Forbes: уход The Walt Disney из России стоил компании 195 миллионов долларов

    Максим Зинкин

    Потери компании The Walt Disney из-за решения покинуть российский рынок составят около 195 миллионов долларов. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на отчет компании.

    The Walt Disney потерял почти 200 миллионов долларов после ухода из России

    Американская корпорация The Walt Disney объявила о приостановке своей коммерческой деятельности в России 11 марта, написала газета «Известия».

    Компания владеет телевизионным каналом Disney, а также журналами Disney Cruise Lin и National Geographic, сообщил RT.

    Также The Walt Disney объявлял, что не будет давать в прокат российским кинотеатрам свои картины. Позднее к этому решению присоединились компании Paramount, Universal Pictures, Sony и Warner Brothers.

    Таким образом, российские зрители не увидели в кинотеатрах такие блокбастеры, как «Морбиус» с Джаредом Лето, «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия» с Бенедиктом Камбербэтчем.