Канделаки назвала три фактора, гарантирующие Little Big победу на Евровидении

У Little Big есть все шансы победить на Евровидении. Выбор группы в качестве участника — «удар под дых» для остальных музыкантов. Европейские фестивали этот коллектив завоевал уже давно.

Тина Канделаки перечислила три фактора, гарантирующих успех Little Big на международном песенном конкурсе. Слова телеведущей привело РИА «Новости».

«Во-первых, мало кому удавалось заставить всю Европу как загипнотизированную повторять десяток движений „Скибиди“», — напомнила Канделаки.

По ее мнению, группа Ильи Прусикина уже получила признание фестивальной публики, а само Евровидение и есть фестиваль.

Свою роль, подчеркнула Канделаки, сыграют «хитовость, эпатаж и какой-то запредельный драйв», которые свойственны Little Big.

Накануне Первый канал сообщил, что группа поедет на Евровидение-2020 в Роттердам как представитель России. Песню, с которой Little Big выступит на конкурсе, должны представить в ближайшие дни.

Солист Little Big Илья Прусикин заявил, что поклонников удивит выступление его группы на международном песенном конкурсе.

Евровидение пройдет в Нидерландах с 12 по 16 мая. Страна стала хозяйкой конкурса после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса в 2019 году.