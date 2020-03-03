Канделаки назвала три фактора, гарантирующие Little Big победу на Евровидении
Тина Канделаки перечислила три фактора, гарантирующих успех Little Big на международном песенном конкурсе. Слова телеведущей привело РИА «Новости».
«Во-первых, мало кому удавалось заставить всю Европу как загипнотизированную повторять десяток движений „Скибиди“», — напомнила Канделаки.
По ее мнению, группа Ильи Прусикина уже получила признание фестивальной публики, а само Евровидение и есть фестиваль.
Свою роль, подчеркнула Канделаки, сыграют «хитовость, эпатаж и какой-то запредельный драйв», которые свойственны Little Big.
Накануне Первый канал сообщил, что группа поедет на Евровидение-2020 в Роттердам как представитель России. Песню, с которой Little Big выступит на конкурсе, должны представить в ближайшие дни.
Солист Little Big Илья Прусикин заявил, что поклонников удивит выступление его группы на международном песенном конкурсе.
Евровидение пройдет в Нидерландах с 12 по 16 мая. Страна стала хозяйкой конкурса после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса в 2019 году.