Лидер Little Big пообещал удивить зрителей «Евровидения»

В эфире Первого канала музыкант заявил, что когда в группе узнали о том, что их отправят представлять страну, то сначала все обрадовались, а потом пришел страх.

«Надежд всегда много, но мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Это событие для любой группы — планетарного масштаба», — отметил он. Илья Прусикин пояснил, что чувствует ответственность за то, что его группа будет представлять Россию перед всей Европой.

На вопрос, чего ожидать от их выступления лидер Little Big пообещал, что песня будет веселой, с хореографией, за которую не нужно беспокоиться.

«Мы вам обещаем, вы будете удивлены», — подчеркнул он. Новую песню группа представит в ближайшие дни.

«Евровидение — 2020» пройдет в Роттердаме. Девизом конкурса станет призыв «Откройся!». В прошлом году Нидерланды получили право на проведение конкурса после победы певца Дункана Лоуренса в прошлом году. По традиции последних лет конкурс разбит на три части: первый полуфинал пройдет 12 мая, второй — 14 мая и финал — 16 мая. Little Big исполнит свою песню в первом полуфинале.