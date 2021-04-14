Изменил историю: Google посвятил дудл первому типографу Иоганну Гутенбергу

На стартовой странице поисковика Google появился новый дудл. Он посвящен немецкому первопечатнику и первому типографу Европы Иоганну Гутенбергу.

Еще в 1439 году Гутенберг был первым европейцем, который использовал подвижные литеры. Уже в 1450-м он создал способ книгопечатания подвижными литерами. Эта техника оказала огромное влияние не только на европейскую культуру, но и на всемирную историю.

В числе многочисленных вкладов Гутенберга в печать можно также назвать использование чернил на масляной основе для печати книг, регулируемой матрицы, механических подвижных литер и деревянной печатной машины, которая была аналогична сельскохозяйственным винтовым прессам того периода.

Эпохальным изобретением Гутенберга было объединение этих элементов в практическую систему, которая позволяла массово выпускать печатные книги и была экономически выгодной как для типографов, так и для читателей.

Тематические дудлы Google выпускает регулярно. Так, в марте Google вдохновил на создание дудла аргентинский композитор Астор Пьяццолла, живший в XX веке. А в феврале на стартовой странице поисковика появился дудл в честь 131-го дня рождения писателя и поэта Бориса Пастернака. На его создание автора вдохновило стихотворение «Февраль. Достать чернил и плакать…».