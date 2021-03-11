Героем нового дудла Google стал композитор Астор Пьяццолла

Аргентинский композитор Астор Пьяццолла, живший в XX веке, вдохновил Google на создание нового дудла. Его по традиции разместили на стартовой странице поисковой системы.

Дудл посвящен столетию со дня рождения музыканта, который появился на свет 11 марта 1921 года в Маар-дель-Плата.

Источник фото: Google

Детство аргентинца прошло в Нью-Йорке, где он научился игре на аккордионе. Тут же Пьяццолла брал уроки у ученика русского композитора Сергея Рахманинова — венгра Белы Вильда.

В 1937 году Пьяццолла вернулся в Аргентину, играл в различных клубах, а в 1946-м собрал свой первый оркестр. В 1953-м его симфония «Буэнос-Айрэс» получила премию Фабиана Севицкого, а ее также номинировали на премию Ассоциации музыкальных критиков Буэнос-Айреса.

В возрасте 31 года аргентинца удостоили премии композиторов Франции. Правительство страны выделило дарованию стипендию для обучения в Париже у Нади Буланже. Завершив обучение, музыкант создал два ансамбля — Струнный Оркестр и Октет Буэнос-Айреса. Их творчество произвело в мире музыки настоящий фурор и перевернуло представление о танго.

В прошлом месяце Google выбрал для дудла 131-й день рождения писателя и поэта Бориса Пастернака.