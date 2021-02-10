«Февраль. Достать чернил и плакать…». Google выпустил дудл ко дню рождения Бориса Пастернака

На стартовой странице Google появился дудл в честь 131-го дня рождения писателя и поэта Бориса Пастернака. На его создание автора вдохновило стихотворение «Февраль. Достать чернил и плакать…».

В пресс-службе компании назвали выбранное для дудла произведение одним из самых атмосферных стихов Пастернака, заметил ТАСС.

«Февраль. Достать чернил и плакать! / Писать о феврале навзрыд, / Пока грохочущая слякоть / Весною черною горит», — говорится в первом четверостишье стихотворения.

Источник фото: Google

Детство Бориса Пастернака прошло в творческой среде. Его отец Леонид Пастернак был художником, а мать Розалия Кауфман — пианисткой. В доме часто гостили Исаак Левитан и Лев Толстой, заходили Сергей Рахманинов, Василий Поленов и другие.

В юности Пастернак метался между музыкой и философией, жил в Германии, где брал уроки у философа Германа Когена, и в Венеции. Писать стал, вернувшись в Россию. Первое стихотворение Пастернака опубликовали в 1913 году: оно вышло в сборнике группы поэтов «Лирика». В конце этого же года увидела свет и собственная книга его стихов «Близнец в тучах».

Тематические дудлы Google выпускает регулярно. Одним из последних стал дудл ко Дню учителя.