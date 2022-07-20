Информацию о госпитализации Инны Чуриковой опроверг руководитель «Ленкома»

Руководитель «Ленкома» Марк Варшавер опроверг слухи о госпитализации актрисы Инны Чуриковой. Об этом он сообщил телеканалу «Звезда».

Это ложная информация, мне звонит уже десятый человек, никакой реанимации нет Марк Варшавер руководитель «Ленкома».

Он добавил, что Инна Чурикова чувствует себя хорошо.

Ранее в Сети появилась информация, что актриса попала в реанимацию после неудачного падения. Telegram-канал Baza сообщил, что Чурикова прибыла в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии и жаловалась на боли в грудной клетке. Врачи якобы диагностировали у нее перелом грудины, ребер и подвздошной кости.