20 июля 2022, 16:19
Инна Чурикова оказалась в реанимации с переломами
Baza: Инна Чурикова попала в реанимацию после неудачного падения
Актриса Инна Чурикова попала в больницу из-за того, что очень неудачно упала. В данный момент артистка находится в реанимации, сообщил Telegram-канал Baza.
По данным издания, Чурикова самостоятельно приехала в Боткинскую больницу. Она находилась в тяжелом состоянии. Актриса жаловалась на боли в грудной клетке. Врачи диагностировали у нее перелом грудины, ребер и подвздошной кости.
Официального подтверждения данной информации пока нет.