Инна Чурикова оказалась в реанимации с переломами

Актриса Инна Чурикова попала в больницу из-за того, что очень неудачно упала. В данный момент артистка находится в реанимации, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, Чурикова самостоятельно приехала в Боткинскую больницу. Она находилась в тяжелом состоянии. Актриса жаловалась на боли в грудной клетке. Врачи диагностировали у нее перелом грудины, ребер и подвздошной кости.

Официального подтверждения данной информации пока нет.