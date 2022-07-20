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    20 июля 2022, 16:19

    Инна Чурикова оказалась в реанимации с переломами

    Baza: Инна Чурикова попала в реанимацию после неудачного падения

    Наза Салех Захи

    Актриса Инна Чурикова попала в больницу из-за того, что очень неудачно упала. В данный момент артистка находится в реанимации, сообщил Telegram-канал Baza.

    Инна Чурикова оказалась в реанимации с переломами

    По данным издания, Чурикова самостоятельно приехала в Боткинскую больницу. Она находилась в тяжелом состоянии. Актриса жаловалась на боли в грудной клетке. Врачи диагностировали у нее перелом грудины, ребер и подвздошной кости.

    Официального подтверждения данной информации пока нет.