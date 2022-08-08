Группа «Би-2» отреагировала на вбросы об отъезде из России

Музыканты из российской рок-группы «Би-2» проводят летний отпуск «открыто и расслабленно». Они не покинули страну. Об этом сообщается в Telegram-канале группы.

«Идет пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы, что мы „тайно и спешно покинули страну“. Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда — открыто и расслабленно», — отмечается в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что группа «Би-2» тайно покинула Россию после оскорблений. Поводом для отъезда стала якобы реакция на позицию артистов в отношении спецоперации на Украине, указал портал Tvcenter.RU. По его данным, участники «Би-2» Лева и Шура (настоящие имена Егор Бортник и Александр Уман — прим. ред.) уехали из страны.

Депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов обратился к главе ФСБ Александру Бортникову с просьбой запретить въезд в Россию солистам рок-группы «Би-2». Кузнецов допустил, что ведение запрета на въезд солистов группы «Би-2» в РФ положительно повлияет на защиту здоровья населения.

В начале июля болельщики «Зенита» освистали группу «Би-2», выступавшую после завершения Суперкубка России. Фанаты потребовали, чтобы музыканты ушли со стадиона.