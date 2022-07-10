Фанаты «Зенита» освистали «Би-2» на Суперкубке России

Болельщики «Зенита» освистали группу «Би-2», выступавшую после завершения Суперкубка России. Фанаты потребовали, чтобы музыканты ушли со стадиона.

Матч за Суперкубок России проходил 9 июля на «Газпром Арене» в Петербурге. После завершения игры «Спартака» и «Зенита» на поле вышли музыканты рок-группы «Би-2». Солист коллектива Лева Бортник появился перед трибунами в спартаковском шарфе и начал петь песню «Молитва». Болельщики «Зенита» стали освистывать исполнителей, требуя их ухода со стадиона.

«Песня была нудной и долгой, затягивала: „Зенит“ уже был готов к награждению», — заявил в эфире «Матч ТВ» бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин.

После выступления Бортник высказался о реакции болельщиков. По его словам, ему было все равно на эмоции людей на трибунах.

«Мне было все равно. Взял спартаковский шарф, потому что я болею за „Спартак“. Я много раз шел наперекор многим вещам», — сказал он корреспонденту «Чемпионата».

По результатам встречи петербуржцы обыграли москвичей со счетом 4:0, сообщило ИА Nation News. Подопечные Сергея Семака стали обладателями Суперкубка России в седьмой раз.