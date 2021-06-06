Где растет шикша? Филолог рассказал, откуда взялись диалектизмы

Наличие диалектизмов в языке — абсолютно естественное явление для такой большой страны, как Россия, в которой люди общаются в своих языковых коллективах, не слишком сильно пересекаясь с другими. О том, как в регионах появляются такие необычные слова, в беседе с «360» рассказала профессор Школы филологии НИУ ВШЭ Мира Бергельсон.

«Яндекс» ко Дню русского языка составил список необычных слов, употребляемых в отдельных российских регионах.

«Могут возникать свои слова, или слова, которые есть и в общем языке, начинают произноситься немного по-другому. Какие-то конструкции, словечки, например, „тамака“ — понятно, что это слово „там“, но в некоторых южнорусских диалектах только так и будут говорить. Это естественный процесс», — сказала профессор.

Диалекты — довольно драгоценная вещь. Они исчезают под влиянием стандартного литературного языка, под влиянием телевидения и языка, которому учат в школе.

«Сейчас ученые изучают остатки этого процесса, ездят в экспедиции и пытаются представителей самого-самого старшего поколения, вот эту уходящую натуру записать. Но это делалось и в XIX веке. Знаменитый словарь Даля — это как раз Владимир Иванович ездил по российским селам и видел, что в разных местах говорят по-разному. Он записывал эти слова, записывал значения, это драгоценное собрание. Пушкин тоже, поскольку он интересовался народным языком, а не только создавал литературный, он очень любил словечки, которые от няни своей слышал, от крестьян. Поэтому неслучайно, что в день рождения Пушкина, в День русского языка мы говорим о диалектизмах», — рассказала Бергельсон.

Профессор отметила, что изучала диалектизмы, которые сохранились и прошли с северо-запада России через Сибирь на Аляску. По этим диалектизмам можно проследить, из каких городов приезжали русские на Аляску.

«Например, слово „масталыга“ в северо-западных архангельских диалектах означает „берцовая кость“, причем оленя. Вот слово „масталыга“ встречается. И вот оно пришло на Аляску, немножко изменив значение. Или слово, например, название ягоды — „шикша“. Оно тоже встретилось на Аляске, мы знаем, что слово пришло из Сибири», — сообщила она.

На Аляске до сих пор осталось еще несколько 90-летних людей, для которых родным языком оставался русский, добавила она.

Составитель первого в мире русско-русинского словаря, историк Григорий Миронов ранее объяснил «360», в чем заключается ценность диалектизмов для языка.