«Изнахратили едальню». Аналитики составили список необычных слов, используемых в регионах

Список диалектных слов, используемых в регионах, составили аналитики «Яндекса» и ученые Института русского языка имени Виноградова. Список слов выложили на сайте «Яндекса».

Авторы исследования проанализировали комментарии, которые оставляли пользователи на сайте «Яндекс.Дзен». Ученые отобрали слова, которые показались им самыми интересными.

Например, в Москве и Подмосковье заведение общепита называют «едальня». А многоэтажный жилой дом — «человейник». В ходу слово «корнер» — так называют торговый павильон. А еще в московском регионе используют слово «обплеваться» — для ситуаций, когда испытывают крайнее недовольство.

В Петербурге и Ленобласти водолазку называют «бадлон». Бордюр по-петербургски — «поребрик», как известно. Колледж называют «путяга». А окурок в Северной столице называют «хабарик» Сосульки называют «сосули».

В Белгородской области вместо слова «работать» часто говорят «мантулить». Слово «кеся-меся» говорят, когда называют что-то кашей или мешаниной. А «намахать» — это местный аналог глагола «обхитрить».

На Кубани говорят «срочно-обморочно», когда срочно нужно что-то сделать. Вместо «потерять» иногда говорят «промухать». А «реган» — это базилик.

В Красноярском крае вместо слова «потратить» используют «впалить». Место в горах с красивым видом называют «видовкой». Когда местные говорят «изнахратить» — имеется в виду «испортить». А механическую коробку передач называют «механкой».

В Воронежской области лапшу быстрого приготовления называют «бомжовкой». В Вологодской области лентяев называют «валявками». В Саратовской области слово «вчехлять» означает «убеждать». В Калужской области ненужные вещи или хлам называют «мухобель». На Урале слово «питик» может одновременно означать и 50, и 500, и 5000. В Крыму тех, кто хамит, называют «черноротый».