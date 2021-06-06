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    06 июня 2021, 09:53

    «Изнахратили едальню». Аналитики составили список необычных слов, используемых в регионах

    Александр Блинов

    Список диалектных слов, используемых в регионах, составили аналитики «Яндекса» и ученые Института русского языка имени Виноградова. Список слов выложили на сайте «Яндекса».

    «Изнахратили едальню». Аналитики составили список необычных слов, используемых в регионах

    Авторы исследования проанализировали комментарии, которые оставляли пользователи на сайте «Яндекс.Дзен». Ученые отобрали слова, которые показались им самыми интересными.

    Например, в Москве и Подмосковье заведение общепита называют «едальня». А многоэтажный жилой дом — «человейник». В ходу слово «корнер» — так называют торговый павильон. А еще в московском регионе используют слово «обплеваться» — для ситуаций, когда испытывают крайнее недовольство.

    В Петербурге и Ленобласти водолазку называют «бадлон». Бордюр по-петербургски — «поребрик», как известно. Колледж называют «путяга». А окурок в Северной столице называют «хабарик» Сосульки называют «сосули».

    В Белгородской области вместо слова «работать» часто говорят «мантулить». Слово «кеся-меся» говорят, когда называют что-то кашей или мешаниной. А «намахать» — это местный аналог глагола «обхитрить».

    На Кубани говорят «срочно-обморочно», когда срочно нужно что-то сделать. Вместо «потерять» иногда говорят «промухать». А «реган» — это базилик.

    В Красноярском крае вместо слова «потратить» используют «впалить». Место в горах с красивым видом называют «видовкой». Когда местные говорят «изнахратить» — имеется в виду «испортить». А механическую коробку передач называют «механкой».

    В Воронежской области лапшу быстрого приготовления называют «бомжовкой». В Вологодской области лентяев называют «валявками». В Саратовской области слово «вчехлять» означает «убеждать». В Калужской области ненужные вещи или хлам называют «мухобель». На Урале слово «питик» может одновременно означать и 50, и 500, и 5000. В Крыму тех, кто хамит, называют «черноротый».