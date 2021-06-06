«Изюминки языка». Историк объяснил ценность диалектизмов

Диалектизмы — нормальное явление, поэтому очень плохо, когда они уходят в небытие. Людям иногда хочется возвращаться к корням. Об этом «360» сказал историк, составитель первого в мире русско-русинского словаря Григорий Миронов.

«Это абсолютно нормально, что в каждом регионе формируются какие-то определенные слова, которых нет в другом регионе, если это касается русского языка», — заявил он.

Диалектизмы становятся изюминками языка.

«Людям интересно развитие таких диалектов. Но с другой стороны, есть политический момент — если диалект используют политики для создания языка», — отметил историк.

По словам Миронова, диалекты в целом хороши, потому что они говорят о развитии языка. Однако все складывается плохо, если политики используют эту разновидность языка для каких-то своих целей.

Составитель словаря сожалеет, что диалекты уходят в небытие. Правда, в некоторых регионах есть словари со всеми диалектизмами, как, например, в Ростовской области.

«А где-то это уже не восстановишь никогда. В Великобритании ушли кельтские языки, сейчас их усиленно восстанавливают, так как не были записаны все кельтские диалекты», — сказал Миронов.

Это действительно проблема, людям иногда хочется возвращаться к корням Григорий Миронов, историк.

В Ростовской области даже есть кружок для изучения, как говорят местные жители, донского гутора.

Историк также объяснил, почему в Москве говорят бордюр, а в Санкт-Петербурге — поребрик. Так сложилось исторически, отметил он. Группы людей, которые живут в определенном регионе, называют этот объект именно таким образом.