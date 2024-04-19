Культура 19 апреля 2024, 14:49 Фильмы из 56 стран покажут на 46-м Московском международном кинофестивале РИА «Новости»

Читать 360tv в

На 46-м Московском международном кинофестивале представят фильмы из 56 стран. Свыше 30 из них зрители увидят впервые, рассказал ТАСС программный директор ММКФ Иван Кудрявцев.

Московский международный кинофестиваль проходит состоится с 19 по 26 апреля.

Реклама

«В этом году мы покажем более 30 мировых премьер. Для сравнения — в прошлом их было 26. Среди них „Лесной царь“, „Семь черных бумаг“, „Нелюбимка“, „Пришелец“», — отметил Кудрявцев.

От России на главный конкурс фестиваля выдвинули фильм «Пришелец» режиссера Ивана Соснина, повествующий о жизни слабослышащего Леши из традиционной российской деревни.

Впервые фестиваль провели в 1935 году, тогда в качестве председателя жюри выступил легендарный режиссер Сергей Эйзенштейн. В этом году президентом ММКФ стал известный режиссер Никита Михалков.

Правительство Москвы обеспечит финансовую поддержку 46-й ежегодной сессии ММКФ. Мэр города Сергей Собянин выделил для этого специальный грант.