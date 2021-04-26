Фильм «Дорогие товарищи» признан лучшим на кинопремии «Ника»

Драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» удостоена кинопремии «Ника» как лучший игровой фильм 2020 года. Лучшим фильмом 2019 года признали «Француза» Андрея Смирнова, сообщил ТАСС.

Смирнов также был признан лучшим режиссером 2019 года.

Действие черно-белой драмы «Француз» разворачивается в Москве 1950-х, куда на стажировку приезжает выпускник парижского педагогического университета. Он надеется найти своего отца — бывшего офицера Белой армии.

Картина «Дорогие товарищи» также монохромная. В ней рассказывается о семейной трагедии на фоне расстрела демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.

Лучшими актрисами 2019 года признаны Самал Еслямова и Виктория Мирошниченко. За за 2020 год награды в этой категории получили Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая.

Писатель Дмитрий Глуховский получил «Нику-2019» за сценарий к фильму «Текст». Лучшим сценаристом 2020 года жюри признало режиссера картины «Глубже!» Михаила Сегала.

В этом году организаторы объединили церемонии награждения 2019 и 2020 годов. В прошлом году «Нику» не вручали из-за пандемии коронавируса.