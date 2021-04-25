Кинопремию «Ника» вручат сразу за два года

Сегодня в Москве состоится церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника». Награду вручат сразу за два года, поскольку в прошлом году мероприятие отменили из-за пандемии, сообщили организаторы.

Награды вручат за 2019 и 2020 годы. Церемония начнется в 18:00.

На звание лучшего фильма 2020 года претендуют «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Доктор Лиза» Оксаны Карас, «Китобой» Филиппа Юрьева, «Пугало» Дмитрия Давыдова и драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи».

У Кончаловского есть шанс получить «Нику» и за фильм «Грех», который вошел в шорт-лист лучших картин 2019 года. В этом же списке «Айка» Сергея Дворцевого, «Дылда» Кантемира Благова, «Француз» Андрея Смирнова и «Одесса» Валерия Тодоровского.

Лучшим режиссером 2020 года может стать Андрей Кончаловский («Дорогие товарищи»), Дмитрий Давыдов («Пугало») или Андрей Зайцев («Блокадный дневник»).

На звание лучшего режиссера 2019 года претендуют снявший «Дылду» Константин Благов, Сергей Дворцевой («Айка») и Андрей Смирнов («Француз»).

В список лучших актеров 2020 года попали Андрей Бурковский («Доктор Лиза»), Александр Карнаушкин («Седьмой пробег по контуру Земного шара»), Александр Паль, («Глубже»).

Звание лучшей актрисы может достаться Юлии Высоцкой («Дорогие товарищи»), Чулпан Хаматовойа («Доктора Лиза»), Валентине Романова-Чыскыырай («Пугало») или Наталье Павленковой («Конференция»).

Награду-2019 за лучшую мужскую роль получит Алексей Агранович («Юморист»), Алексей Верков («Воскресенье»), Александр Паль («Верность») или Леонид Ярмольник («Одесса»).

Звание лучшей актрисы 2019 года достанется Самал Еслямовой («Айка»), Виктории Мирошниченко («Дылда») или Елене Сусаниной («Керосин»).