Фанаты «Игры престолов» нашли дыру в сюжете сериала

«Драконьего стекла у них очень много, но почему-то никому не приходит в голову мысль, что из него можно делать наконечники для стрел», — заметил один из пользователей.

По его словам, при помощи стрел ближнего боя с белыми ходоками и, возможно, Королем Ночи вообще можно было бы избежать. Одним выстрелом удалось бы сразить и ставшего нежитью Визериона.

«В третьем сезоне Сэм убил белого ходока кинжалом из драконьего стекла. Мы знаем, что оно эффективно в борьбе против нежити. Так почему этим никто не воспользовался?» — задал вопрос поклонник сериала.

Его поддержали в комментариях. Некоторые признались, что ждали подобного шага с того момента, как впервые стало известно о свойствах драконьего стекла.

Месторождение стекла Джон Сноу нашел в родовом гнезде Дейнерис Таргариен — на Драконьем камне. Ножи и наконечники для стрел попадались и раньше: братья Ночного дозора обнаружили зарытый в снег сверток на Кулаке Первых Людей.

В последнем сезоне нам также показали, как работает с необычным материалом Джендри Баратеон: в Винтерфелле он использовал его как раз для изготовления оружия, в том числе и наконечников.

Люди одержали верх над белыми ходоками и убили Короля Ночи. Но, возможно, фанаты и правы: драконье стекло следовало бы использовать более массово.