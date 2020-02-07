    07 февраля 2020, 09:16

    Фанаты «Игры престолов» нашли дыру в сюжете сериала

    Александра Ломейко

    События последнего сезона сериала «Игра престолов» могли сложиться иначе. Победа над Королем Ночи далась бы героям легче, начни они производство стрел из драконьего стекла. Фанаты сериала обратили внимание на упущение в сюжете «Игры престолов» и обсудили его на Reddit.
    Фанаты «Игры престолов» нашли дыру в сюжете сериала

    «Драконьего стекла у них очень много, но почему-то никому не приходит в голову мысль, что из него можно делать наконечники для стрел», — заметил один из пользователей.

    По его словам, при помощи стрел ближнего боя с белыми ходоками и, возможно, Королем Ночи вообще можно было бы избежать. Одним выстрелом удалось бы сразить и ставшего нежитью Визериона.

    «В третьем сезоне Сэм убил белого ходока кинжалом из драконьего стекла. Мы знаем, что оно эффективно в борьбе против нежити. Так почему этим никто не воспользовался?» — задал вопрос поклонник сериала.

    Его поддержали в комментариях. Некоторые признались, что ждали подобного шага с того момента, как впервые стало известно о свойствах драконьего стекла.

    Месторождение стекла Джон Сноу нашел в родовом гнезде Дейнерис Таргариен — на Драконьем камне. Ножи и наконечники для стрел попадались и раньше: братья Ночного дозора обнаружили зарытый в снег сверток на Кулаке Первых Людей.

    В последнем сезоне нам также показали, как работает с необычным материалом Джендри Баратеон: в Винтерфелле он использовал его как раз для изготовления оружия, в том числе и наконечников.

    Люди одержали верх над белыми ходоками и убили Короля Ночи. Но, возможно, фанаты и правы: драконье стекло следовало бы использовать более массово.