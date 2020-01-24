Фанатам «Игры престолов» пообещали другой финал саги

Джордж Мартин сдался: он долго отказывался говорить об окончании цикла «Песнь Льда и Пламени», но теперь раскрыл карты. Он заканчивает последние две книги саги. Фанаты «Игры престолов» могут ликовать, так как концовка истории будет отличаться от сериальной.

«Люди знают, как все закончилось, но не знают как именно», — приводит слова каламбура Мартина New York Post.Писатель заявил, что был озадачен, что создатели сериала закончили шоу быстрее, чем он закончил свою сагу. Последние две книги цикла называются «Ветра зимы» и «Грезы о весне». Писатель подчеркнул, что никак не может повлиять на съемки полнометражного фильма по мотивам его книг, так как все вопросы по экранизации решает телеканал HBO.

Мартин также раскрыл секрет, что шоураннеры Давид Бениофф и Д. Б. Уайсс хотели после седьмого сезона сериала снять три полнометражки и показать жизнь Вестероса на большом экране. Однако потом они почему-то передумали.

В основу фэнтезийного сериала лег цикл книг «Песнь Льда и Пламени» Мартина. Последний, восьмой сезон шоу вызвал неоднозначную реакцию фанатов. Критики же, напротив, высоко оценили финал саги. «Игра престолов» собрала множество премий.