HBO назвал дату выхода приквела «Игры престолов»

Фанатов «Игры престолов» ждет новая встреча с обитателями Вестероса. Телеканал HBO намерен запустить приквел сериала в 2022 году. Разработка проекта пока находится в ранней стадии.

Примерную дату анонсировал программный директор HBO Кейси Блойс, которого процитировало издание Variety.

«Думаю, в эфир он (сериал — прим. ред.) выйдет в 2022 году», — сказал Блойс.

Основой для сериала о доме Таргариен стала книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь», сюжет которой разворачивается за 300 лет до событий, показанных в «Игре престолов».

Называться проект будет соответственно House of the Dragon, или «Дом дракона». Точную дату премьеры шоураннер назвать не смог. Его съемки еще не начались, и когда это будет, неизвестно.

Сценарий к «Дому Дракона» напишет сам Мартин в соавторстве с Райаном Кондалом.

В «Игре престолов» одним из ключевых персонажей стала Дейенерис Таргариен. В последнем эпизоде она погибла от руки Джона Сноу. Он решился на убийство королевы и своей возлюбленной, поскольку опасался за судьбу своих сестер.