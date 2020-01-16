    16 января 2020, 13:51

    HBO назвал дату выхода приквела «Игры престолов»

    Александра Ломейко

    Фанатов «Игры престолов» ждет новая встреча с обитателями Вестероса. Телеканал HBO намерен запустить приквел сериала в 2022 году. Разработка проекта пока находится в ранней стадии.
    HBO назвал дату выхода приквела «Игры престолов»

    Примерную дату анонсировал программный директор HBO Кейси Блойс, которого процитировало издание Variety.

    «Думаю, в эфир он (сериал — прим. ред.) выйдет в 2022 году», — сказал Блойс.

    Основой для сериала о доме Таргариен стала книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь», сюжет которой разворачивается за 300 лет до событий, показанных в «Игре престолов».

    Называться проект будет соответственно House of the Dragon, или «Дом дракона». Точную дату премьеры шоураннер назвать не смог. Его съемки еще не начались, и когда это будет, неизвестно.

    Сценарий к «Дому Дракона» напишет сам Мартин в соавторстве с Райаном Кондалом.

    В «Игре престолов» одним из ключевых персонажей стала Дейенерис Таргариен. В последнем эпизоде она погибла от руки Джона Сноу. Он решился на убийство королевы и своей возлюбленной, поскольку опасался за судьбу своих сестер.