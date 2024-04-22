Культура 22 апреля 2024, 18:27 Фадеев ответил на слухи о том, что новым голосом «Глюкозы» стала Мизулина Фадеев назвал версию о том, что в новой «Глюкозе» поет Мизулина, интересной РИА «Новости»

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Поклонники Глюк’oZы предположили, что голосом обновленного проекта стала руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Продюсер Максим Фадеев назвал эту версию интересной. Об этом он написал в социальных сетях.

«Интересная версия, одна из самых неожиданных», — заявил Фадеев.

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Продюсер также подтвердил, что Наталья Чистякова-Ионова больше не участвует в проекте. Фадеев добавил, что обновленная Глюк’oZа скоро выпустит ремейки популярной композиции «Танцуй, Россия» на английском и испанском языках в сотрудничестве с группой Serebro.

Продюсер Евгений Бабичев раскритиковал обновленный проект. Он назвал его Глюк’oZой курильщика и отметил, что политическая повестка не идет ему на пользу. Новый трек, небольшой фрагмент которого Фадеев выложил несколько дней назад, вышел 19 апреля.