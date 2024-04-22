Знаменитости 22 апреля 2024, 14:12 «Глюк’oZа курильщика». Продюсер Бабичев раскритиковал обновленный проект Фадеева Критик Бабичев: политическая повестка портит обновленный проект Фадеева Глюк’oZа РИА «Новости»

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Политическая повестка портит обновленный проект «Глюк’oZа». Об этом в интервью NEWS.ru заявил музыкальный продюсер и критик Евгений Бабичев.

Он отметил, что прежняя Глюк’oZа была добрым и позитивным проектом для детей. В обновленной версии сохранились характерные стилистика, голос и манера исполнения. Однако в нем появились новые идеи, которые могут не понравиться преданным поклонникам.

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«Сейчас это будто Глюк’oZа курильщика. Совсем другие взгляды, другая текстовая подача. Стилистически музыкально вроде бы та Глюк’oZа, думаешь, что услышишь очередную историю про добермана или что-то приятное уху, доброе, без подводных камней, то, чего всегда ждал. Но нет», — отметил Бабичев.

Новый трек «Глюк’oZы» вышел 19 апреля. Небольшой фрагмент новой песни под названием «Мыши» Фадеев выкладывал несколько дней назад. Однако Бабичев невысоко оценил креатив.

«Мне кажется, политическая повестка не идет на руку проекту», — констатировал он.

Фадеев решил перезапустить проект Глюк’oZa без участия самой певицы — Натальи Чистяковой-Ионовой. Продюсер заявил, что с ней больше сотрудничать не будет.