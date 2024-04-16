Знаменитости 16 апреля 2024, 18:03 Проект Глюк’oZa перезапустят без певицы Продюсер Фадеев объявил о перезапуске проекта Глюк’oZa без певицы Глюкозы РИА «Новости»

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Продюсер Максим Фадеев перезапустит проект Глюк’oZa без участия самой певицы — Натальи Чистяковой-Ионовой. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Фадеев поделился с поклонниками коротким видео, включающим фрагменты старых хитов Глюк’oZa и небольшой фрагмент новой песни под названием «Мыши».

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«Как и обещал, возобновляем группу с оригинальным голосом и креативом», — написал продюсер.

Пока остается открытым вопрос о том, кто заменит Чистякову-Ионову в составе проекта. Выход нового трека запланировали на 19 апреля.

С певицей Глюкозой продюсер больше сотрудничать не будет. Вскоре после участия в «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой она уехала из России. Артистка выложила снимки с Сейшельских островов. Тогда бывший продюсер певицы заявил, что своим поступком она дискредитировала его проект.