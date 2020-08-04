«Это наш театр, а не твой»: Ахеджакова обратилась к Гармашу после его скандального ухода из «Современника»

Актер рассказал, что ушел из театра из-за нового вектора развития от руководителя Виктора Рыжакова. Он также назвал его назначение «катастрофичным решением». На слова Гармаша ответила Ахеджакова.

«Сережа, ты подставлял плечо Галине Борисовне (Волчек — прим. ред.), когда она болела и ей нужна была помощь, но если тебе не нравится интеллигентный и талантливый режиссер Рыжаков и у тебя имеются свои представления, в чьих руках по праву должен оказаться наш театр (наш, а не твой), не стоило „стучать“ на него в высоких кабинетах», — написала актриса в письме, опубликованном актером Владимиром Ереминым.

По ее словам, «героический уход» Гармаша после объявления новых планов театра от Рыжакова был понятен всему коллективу «Современника». Актриса закончила свое послание пожеланиями «всяческого добра», а также посоветовала Гармашу меньше пить, потому что это «разрушает личность».