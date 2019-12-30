Назван новый худрук «Современника»

Театральный режиссер Виктор Рыжаков станет новым художественным руководителем театра «Современник». Сейчас он возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ).

О назначении Рыжакова ТАСС рассказали в пресс-службе департамента культуры Москвы. К своим обязанностям он приступит с 4 января.

«Художественным руководителем Московского театра „Современник“ <…> станет известный театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков», — уточнили в департаменте.

Обязанности руководителя ЦИМ лягут на арт-директора Центра Елену Ковальскую.

Рыжаков, указано на сайте Центра имени Всеволода Мейерхольда, является режиссером и педагогом Школы-студии МХАТ. За вклад в театральную педагогику стал лауреатом премии Станиславского. Выпускник Дальневосточного института искусств (ДВИИ) и Театрального училища им. Б. В. Щукина. Окончил аспирантуру Российской академии театрального искусства (ГИТИС).

Советская и российская актриса и режиссер Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Артистку госпитализировали с легочным заболеванием, однако ее состояние ухудшилось. Она умерла из-за отека головного мозга и легких. Похоронили Волчек на Новодевичьем кладбище.

Художественным руководителем театра Галина Волчек была почти полвека, основав его в 1956 году вместе с Олегом Ефремовым, Евгением Евстигнеевым, Игорем Квашой, Олегом Табаковым и Лилией Толмачевой.