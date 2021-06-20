Два отца-гея стали героями «Улицы Сезам»

Два отца-гея появились в новом выпуске детской телепередачи «Улица Сезам». Об этом сообщила британская газета Metro.

Эпизод вышел под названием «День семьи».

«Я так рад представить брата Нины Дэйва, его мужа Фрэнка и их дочь Мию на нашей солнечной улице», — заявил режиссер Алан Мураока, который играет в телешоу владельца магазина Хупера.

Он оценил новый выпуск. По словам Мураока, «Улица Сезам» всегда была «гостеприимным местом для разнообразия и инклюзивности». Режиссер счастлив, что эту «особенную семью» добавили в шоу.

Однако не всем зрителям понравились новые герои. Одни сказали, что больше не будут показывать «Улицу Сезам» своим детям, другие посчитали эпизод прямой пропагандой ЛГБТ. Некоторые уже давно заметили, что шоу навязывает нетрадиционные семейные отношения.

Ранее сценарист Марк Сальцман заявил, что созданные им ранее персонажи «Улицы Сезам» Влас и Еник — гомосексуальная пара. В оригинале героев зовут Берт и Эрни.

До этого в этой детской телепередаче засветились два темнокожих персонажа. Также в шоу появилась зеленая кукла Карли, которая переживает из-за борьбы матери с наркотической зависимостью. Авторы сценария пошли на такой шаг из-за опиоидной эпидемии в США. После этого директор Центра судебной и семейной психологии Ноттингемского университета Кевин Браун рассказал «360», как следует освещать серьезные темы в детских телешоу без вреда для их психики.

«Улица Сезам» — международная детская телевизионная образовательная программа, в которой сочетаются живая игра актеров, комедийные скетчи, анимация, документальные видеосюжеты и кукольный театр. Впервые вышла в эфир крупнейшей американской некоммерческой сети PBS 10 ноября 1969 года.