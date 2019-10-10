В «Улице Сезам» появится герой с мамой-наркоманкой

Создатели культовой детской программы «Улица Сезам» ввели в сюжет нового героя — зеленую куклу Карли. Персонаж переживает из-за того, что его мама борется с наркотической зависимостью.

Авторы сценария пошли на такой шаг из-за опиоидной эпидемии в США. По данным британской газеты The Guardian, ежедневно в Штатах от передозировки наркотиками умирают порядка 130 человек. Шоу хочет показать, как от пагубной привычки родителей страдают их дети. Также маленькие американцы должны понимать, как относиться к этой проблеме.

Карли — это зеленый монстр с желтыми волосами. Он дружит с одним из героев программы — Элмо. Мать Карли борется с зависимостью. В одной из программ новый герой общается с девочкой по имени Салия Вудберри, которая столкнулась с той же проблемой.

«Привет, это я, Карли. Я здесь с моей подругой Салией. У ее родителей одна и та же проблема — зависимость», — такой текст сказал Карли во время записи нового выпуска «Улицы Сезам». Дальше в диалог вступает Салия:

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— Мои мама и папа сказали мне, что зависимость — это болезнь.

— Да, болезнь, которая заставляет людей чувствовать, что им нужно принимать наркотики или пить алкоголь, чтобы чувствовать себя хорошо. Моей маме было тяжело с зависимостью, и я чувствовал, что моя семья единственная, кто столкнулся с этим. Но теперь я встретил много таких же детей, как мы. Теперь я не чувствую себя одиноким.

— Да, мы не одни. И это нормально, что мы рассказываем другим людям о наших переживаниях.

Американское шоу «Улица Сезам» — детская просветительская программа, известная по всему миру. Она начала выходить еще в 1969 году. Ее целью было дать образование детям из неблагополучных семей. Сегодня шоу продолжают снимать. В программе авторы говорят о темах, которые актуальны для детей по всей планете.