Международная детская программа «Улица Сезам» ввела персонажа, чья мама борется с наркотической зависимостью. Это связано с распространением опиоидной эпидемии в США, где в среднем около 130 человек ежедневно погибают от передозировки. Цель — помочь детям понять, как реагировать на такую проблему. Однако такой темой можно легко напугать ребенка или, наоборот, подтолкнуть к наркотикам. Директор Центра судебной и семейной психологии Ноттингемского университета Кевин Браун рассказал «360», как нужно освещать серьезные темы в детских телешоу без вреда для их психики.

Новый герой программы по имени Карли — это зеленый монстр с желтыми волосами. Именно он расскажет о том, что его мама борется с зависимостью. Он также назовет это болезнью, которая «заставляет людей думать, что им нужно принимать наркотики или пить алкоголь, чтобы чувствовать себя хорошо».

Посыл шоу — показать детям, как страдают от пагубной привычки их родители, и объяснить, что с этой проблемой они не одни. Звучит фраза и о том, что рассказывать другим людям о своих переживаниях нормально.

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Директор Центра судебной и семейной психологии Ноттингемского университета Кевин Браун поддерживает данную инициативу. Освещение серьезных проблем в фильмах, сериалах и мультфильмах — это правильно. Главное, соблюдать баланс. Это касается не только изображения наркотиков, но и насилия, алкоголя и многого другого.

Если программа восхваляет или романтизирует употребление наркотиков, это может оказать негативный эффект на ребенка. Особенно, если кто-то или оба его родителя являются наркоманами. Под позитивным изображением подразумевается нахождение под кайфом, хорошее времяпрепровождение и отсутствие негативных последствий.

«Если шоу показывает слишком плохие последствия, то это тоже ни к чему хорошему не приведет. Например, муж проявляет жестокость к жене под воздействием наркотиков, или родителя сажают в тюрьму за хранение наркотиков. Это просто напугает и травмирует ребенка», — рассказывает эксперт.

Если показать ребенку, что мама или папа могут попасть в тюрьму за это, то он никогда никому ничего не расскажет. Последнее, чего он хочет — это потерять своих родителей Кевин Браун директор Центра судебной и семейной психологии Ноттингемского университета.

Дальше последует социальная изоляция, потому что он не станет звать к себе в гости одноклассников. А это одна из самых обыденных вещей в детской социализации, но страх выдать родителя или обстановку в семье приведет к замкнутости.

Нужен баланс между двумя крайностями. В идеале — показать, что человек, принимающий наркотики, осознает свою проблему. Он обращается за помощью и получает ее. Тогда ребенок перестанет бояться своего будущего, но и не захочет пробовать запрещенные вещества. У него появится надежда на то, что маме и папе можно помочь.

Необходимо вызвать у детей не страх и тревожность, а желание слушать Кевин Браун директор Центра судебной и семейной психологии Ноттингемского университета.

В случае с «Улицей Сезам» не стоит думать, что аудитория слишком юная. Ведь даже маленький ребенок поймет посыл. Например, то, что поднимать с пола какую-нибудь таблетку и принимать ее — опасно.

Стоит также осознавать, что одно шоу проблему не решит. Важно, чтобы в любой стране были места, куда люди с зависимостью могут обратиться за поддержкой.

«Если говорить о России, то лучше не полагаться на американское шоу, а поднять такую проблему в рамках собственного. У вас был раньше хороший мультик „Ну, погоди“, вы бы могли рассказать об этом в нем», — предлагает собеседник «360».

Главное, дайте ребенку знать, что родитель может измениться, если обратится за помощью. И действительно создайте центры, где ему смогут помочь.