Культура 05 марта 2024, 21:22 Доминиканец удивил участников фестиваля в Сочи исполнением песни Шатунова Участник фестиваля в Сочи спел «Седую ночь» на стенде Московской области Telegram-канал «Мы — будущее»

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На стенде Московской области Всемирного фестиваля молодежи в Сочи нашлось место не только презентациям и серьезным дискуссиям, но и музыкальной паузе. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы — будущее».

Гость фестиваля по имени Марио, прибывший из Доминиканы, под аккомпанемент гитары исполнил песню Юрия Шатунова «Седая ночь».

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«Где еще такое можно увидеть? Правильно! Только на стенде Подмосковья в Сочи», — отметили авторы сообщения.

Ранее на стенде региона состоялась дискуссия на темы молодежной политики, поддержки проектов и инициатив в регионе, а также прошла встреча с тренером по эффективной коммуникации, спикером GSF, блогером и специалистом по НЛП Марией Смолиной.