Общество 05 марта 2024, 19:05 Участники форума в Сочи на стенде Подмосковья обсудили молодежную политику РИА «Новости»

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В ходе Всемирного фестиваля молодежи в Сочи на стенде Московской области состоялась дискуссия на темы молодежной политики, поддержки проектов и инициатив в регионе и выбора профессии. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы — будущее».

Спикерами выступили ветеран СВО, наставник движения Первых Никита Кудинов, руководитель «Молодой гвардии» «Единой России» по Московской области Диана Алумянц, менеджер проектов Ассоциации волонтерских центров, дизайнер цифровых продуктов Сергей Епифанов и руководитель «Волонтеров Победы» Московской области Никита Ильичев.

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Ранее на стенде Московской области прошла встреча с тренером по эффективной коммуникации, спикером GSF, блогером и специалистом по НЛП Марией Смолиной. Участники фестиваля не только узнали об особенностях выстраивания коммуникации, но и приняли участие в интерактиве. Мария Смолина вызвала их на сцену и провела тренинг по самопрезентации.