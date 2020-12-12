Директор «Современника» назвал дату и место прощания с Гафтом

«Валентин Гафт будет похоронен на Троекуровском кладбище 15 декабря, место пока не определено», — заявил он.

Гафт умер утром 12 декабря в возрасте 85 лет. Причина смерти — последствия инсульта, сказала вдова, артистка Ольга Остроумова.

Актер перенес инсульт чуть больше года назад. Артиста госпитализировали, он долгое время восстанавливался. Тогда жена Гафта не раскрывала причин плохого самочувствия супруга. Весной 2020 года артист окончательно пришел в себя, а в конце ноября Остроумова назвала его состояние стабильным.