Жена назвала причину смерти Валентина Гафта

«Инсульт у него был год назад, даже больше. Это последствия инсульта, последствия и все прочее», — отметила Остроумова в разговоре с Mash.

Валентин Гафт умер утром 12 декабря, ему было 85 лет.

В августе 2019 года актера доставили в больницу после перенесенного инсульта, тогда его состояние оценивалось как удовлетворительное. В то время Остроумова не называла причин госпитализации. Весной 2020-го она сообщила, что Гафт окончательно приходит в себя, его состояние постепенно улучшается.

Валентин Гафт — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Он родился 2 сентября 1935 года. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Артист служил в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, «Ленкоме», Театре сатиры, а с 1969 года — в труппе Московского театра «Современник». Звание Народного артиста РСФСР он получил в 1984-м.

Гафт сыграл в фильмах «Чародеи», «Гараж», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!».

Гафт удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней, театральной премии К. С. Станиславского за вклад в развитие актерского искусства, а также премии «Золотой Орел» за лучшую мужскую роль в фильме «12». Актер также получил премию имени Андрея Миронова «За служение театральному Отечеству» и «Звезду Театрала» в номинации «Легенда сцены».