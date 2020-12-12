Умер Валентин Гафт

Умер советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР Валентин Гафт. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщила супруга артиста Ольга Остроумова.

«Да, его не стало. Это сегодня произошло», — привел ТАСС слова Остроумовой.

Летом 2019 года Гафт пережил инсульт и долгое время находился на реабилитации. Тогда жена актера не раскрывала причин госпитализации, но уверяла, что Гафт «чувствует себя удовлетворительно». Весной 2020 года Остроумова сообщила, что артист окончательно приходит в себя, а его состояние постепенно налаживается. В конце ноября она назвала состояние мужа стабильным.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил мастерскую Василия Топоркова в Школе-студии МХАТ и дебютировал на сцене Театра имени Моссовета. С 1969 года Гафт был ведущим актером «Современника». Он сыграл в таких спектаклях, как «Обыкновенная история», «Валентин и Валентина», «Три сестры» и многих других.

Кроме того, Гафта можно увидеть в кино. Наиболее запоминающимися стали роли в картинах режиссера Эльдара Рязанова. Актер сыграл в комедии «Гараж», в фильме «О бедном гусаре замолвите слово…», а также в картинах «Старые клячи» и «Карнавальная ночь 2, или Пятьдесят лет спустя».